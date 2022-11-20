«Ювентус» и «Марсель» претендуют на защитника «Ромы» Карсдорпа

«Ювентус» и «Марсель» претендуют на защитника «Ромы» Эрика Карсдорпа. Клубы уже направляли запросы относительно возможного трансфера 27-летнего голландца, пишет журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что отношения нидерландского футболиста с главным тренером «волков» Жозе Моуринью окончательно испорчены, он готов уйти из команды в январе.

Ранее португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.

Контракт Карсдорпа с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому».