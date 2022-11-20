Роберто Манчини вышел на третье место по числу матчей со сборной Италии среди тренеров

Товарищеский матч Австрия — Италия стал для главного тренера итальянцев Роберто Манчини 57-м с национальной командой.

Специалист опередил по этому Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли (оба — 56) по этому показателю и вышел на третье место.

Рекорд по числу матчей со сборной Италии среди тренеров принадлежит Витторио Поццо (95), второе место занимает Энцо Беарзот (88).