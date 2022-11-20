«Ювентус» интересуется полузащитником «Аякса» Кудусом

«Ювентус» интересуется атакующим полузащитником «Аякса» Мохаммедом Кудусом, сообщает Corriere dello Sport.

Туринский клуб внимательно следит за игроков, который сыграет на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Ганы.

Контракт ганца с голландским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кудус забил 4 гола в 6 матчах Лиги чемпионов. Также на его счету 5 голов в 14 матчах чемпионата Нидерландов.