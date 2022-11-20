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Сегодня, 22:24

«Ювентус» интересуется полузащитником «Аякса» Кудусом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется атакующим полузащитником «Аякса» Мохаммедом Кудусом, сообщает Corriere dello Sport.

Туринский клуб внимательно следит за игроков, который сыграет на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Ганы.

Контракт ганца с голландским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кудус забил 4 гола в 6 матчах Лиги чемпионов. Также на его счету 5 голов в 14 матчах чемпионата Нидерландов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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4
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5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
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7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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