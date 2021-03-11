«Ювентус» готов обсудить с Роналду новый контракт

«Ювентус» намерен заняться перестройкой команды, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, туринский клуб готов предложить новые контракты Войцеху Щенсны, Маттейсу де Лигту, Уэнстону Маккенни и Федерико Кьеза. Также клуб обсудит с форвардом Криштуану Роналду его будущее в клубе, соглашение португальца истекает летом 2022 года.

Главным тренером «Ювентус», скорее всего, останется Андреа Пирло, который возглавил команду летом 2020 года.

Сегодня, 11 марта, сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в клубе МЛС «Интер Майами». Футболист уже встречался с представителями команды.