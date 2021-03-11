Роналду может сменить «Ювентус» на команду Бекхэма

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может перейти в клуб MLS «Интер Майами», владельцем которого является знаменитый в прошлом футболист Дэвид Бекхэм, информирует Daily Star.

Как отмечается, стороны уже контактировали. Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

После вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды. «Ювентус» также не против трансфера, так как у Роналду очень большая зарплата — 31 миллион евро в год.

Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.