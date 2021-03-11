Кокорин приступил к индивидуальным тренировкам в «Фиорентине» в среду

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин приступил к тренировкам по индивидуальной программе в среду, 10 марта, сообщает 11 марта «РИА Новости».

«Со вчерашнего дня Кокорин тренируется отдельно от команды, по индивидуальной программе. Медики следят за его состоянием каждый день. Пока еще нельзя сказать, будет ли он готов сыграть с «Беневенто», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы итальянского клуба.

6 марта «Фиорентина» сообщила, что Кокорин выбыл из строя из-за травмы бедра. Форвард не смог принять участие в воскресном матче 26-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе. 29-летний футболист провел три матча за «Фиорентину» в серии А и не отличился результативными действиями.