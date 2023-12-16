«Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» на выезде

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Форвард гостей Федерико Кьеза открыл счет с пенальти на 28-й минуте. Нападающий хозяев Альберт Гудмундссон отличился на 48-й минуте и помог своей команде уйти от поражения.

«Ювентус» остался на втором месте в турнирной таблице серии А с 37 очками, отставание от лидирующего «Интера» составляет 1 очко.

«Дженоа» идет на 14-й строчке с 16 очками.