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Аллегри остался доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Дженоа»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Дженоа» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Против «Дженоа» сложно играть, эта команда показала отличный футбол. Тем не менее, нам нужно расти, чтобы оставаться на вершине, нужно быть более эффективными. Когда нужно добить соперника, это нужно делать. Если появляются убойные моменты, надо их реализовывать.
Мы завоевали важное очко. Команда должна продолжить свою положительную серию. Теперь надо готовиться к матчу с «Фрозиноне». Я доволен нашей игрой сегодня», — приводит Football Italia слова Аллегри.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 36 очками. Команда отстает от лидирующего «Интера» на 1 очко.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» на выезде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 - : -
16.12 20:00
Наполи – Кальяри
 - : -
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 - : -
17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
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 - : -
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