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29 января, 22:38

Семин: «Я бы назвал Миранчука ключевым футболистом «Торино»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

В матче 20-го тура чемпионата Италии «быки» сыграли вничью с «Эмполи» (2:2). Российский хавбек вышел на замену при счете 2:0 в пользу соперника, оформил голевую передачу и поучаствовал во второй голевой атаке «Торино», сведя счет к ничейному.

«Я бы назвал Миранчука ключевым футболистом «Торино». Не знаю, сделает ли это тренер. В последнем матче Алексей вышел на замену и совершенно изменил игру. Свел матч к ничьей. «Торино» стал похож на команду. А без Миранчука «Торино» слабо выглядел. Ключевой он? Для меня — да. Как другим — не знаю», — приводит слова Семина «КП-Спорт».

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «Торино» в 15 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/mne-nravitsya-kak-lesha-sejchas-igraet-yurij-semin-oczenil-igru-miranchuka-za-torino/
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
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Лацио – Фиорентина
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Наполи – Рома
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