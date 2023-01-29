«Лацио» сыграл вничью с «Фиорентиной»

«Лацио» дома сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе римлян забил Николо Касале. У «фиалок» отметился Нико Гонсалес.

«Лацио» с 38 очками поднялся на третье место в серии А. «Фиорентина» с 24 очками занимает 12-ю строчку.