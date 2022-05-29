Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением по поводу победы «Милана» в серии А

Бывший голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, играющий на данный момент в «ПСЖ», прокомментировал чемпионство миланского клуба.

23-летний голкипер играл в «Милан» на протяжении 6 лет, но ни разу не выигрывал серию А.

«Я рад тому, чего добился «Милан», и написал всем бывшим одноклубникам. Я рад за них, но ни о чем не жалею», — цитирует Доннарумму Football Italia.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 17 матчей, 5 из которых отстоял «на ноль».