«Милан» летом хочет купить полузащитника «Лилля» Саншеша

«Милан» этим летом планирует купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, информирует Football Italia.

По данным источника, клуб намерен приобрести хавбека на деньги, которые выручит в случае ухода Йенса-Петтера Хауге в «Айнтрахт».

Контракт португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.