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«Милан» летом хочет купить полузащитника «Лилля» Саншеша

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Милан» этим летом планирует купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, информирует Football Italia.

По данным источника, клуб намерен приобрести хавбека на деньги, которые выручит в случае ухода Йенса-Петтера Хауге в «Айнтрахт».

Контракт португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Саншеш провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ренату Саншеш
ФК Лилль
ФК Милан
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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 29 1 11
Николо Дзаньоло

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