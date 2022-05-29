Агент Кулибали заявил, что не ведет переговоры ни с одним клубом по трансферу защитника

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может остаться в клубе.

«Слухов очень много — и я хочу уточнить, что на сегодняшний день мы не ведем переговоров ни с одним клубом по Кулибали. Мы ждем встречи с «Наполи», чтобы найти наилучшее решение для обеих сторон», — приводит слова агента Кулибали журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что интерес к 30-летнему сенегальцу проявляют «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома».

Контракт Кулибали с командой из Неаполя рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.