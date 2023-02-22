Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:02

Меньян вернется на поле 4 марта в матче против «Фиорентины»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вратарь «Милана» Майк Меньян вернется в состав клуба 4 марта в матче против «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 26 февраля в матче против «Аталанты» на поле выйдет Чиприан Тэтэрушану. Соответственно Меньян сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Тоттенхэма».

Футболист не играет с октября из-за различных повреждений. Из-за повреждения Меньян не ездил со сборной Франции в Катар на чемпионат мира-2022.

В текущем сезоне 27-летний француз успел сыграть 9 матчей во всех турнирах, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мейра: «Спалетти — фантастический тренер. Он не упустит чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости