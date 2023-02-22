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Марко Трабукки объяснил, почему Черчесов и Семак не будут работать в Италии

Алина Савинова
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Итальянский агент Марко Трабукки отреагировал на слова журналиста Corriere dello Sport Массимилиано Мартини, заявившего, что в Италии знают только двух российских тренеров — Станислава Черчесова и Сергея Семака.

— Он знает двух тренеров. Я знаю 15. Моя жена, скорее всего, не знает ни одного, — приводит «РБ Спорт» слова Трабукки.

— На ваш взгляд, что должны сделать Черчесов и Семак, чтобы на них обратили внимание в серии А?

— Когда русский тренер работал в серии А?

— Если Черчесов успешно выступит с «Ференцварошем» в Лиге Европы, его акции в серии А повысятся или на этот турнир в Италии не так обращают внимание?

— Не понимаю, почему вы зацикливаетесь на Черчесове. Нет такой традиции в Италии — взять тренера из Восточной Европы, кроме, наверное, балканцев, которые исторически всегда работали в Италии. Эту традицию будет сложно сломать. В Италии хватает своих хороших тренеров. Если искать иностранцев, то из футбольных стран... Например, Моуринью. Кто еще? Их очень мало.

Семак с 2018 года является главным тренером «Зенита», который под его руководством четыре раза подряд выиграл чемпионат России. Черчесов тренирует «Ференцварош», с которым стал чемпионом Венгрии и обладателем национального Кубка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/marko-trabukki-cherchesov-v-serii-a-v-italii-net-traditsii-brat-trenerov-iz-vostochnoj-evropy/
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Футбол
Марко Трабукки
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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