Вратарь «Бенфики» договорился о контракте с «Ромой»

Вратарь «Бенфики» Миле Свилар принял решение покинуть клуб на правах свободного агента летом 2022 года. Он уже согласовал контракт с итальянской «Ромой», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что 22-летний серб подпишет контракта с итальянским клубом на 4 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2021/22 Свилар принял участие в 11 матчах резервной команды «Бенфики» и пропустил 12 мячей, отыграв 4 встречи на ноль.