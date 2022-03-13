«Ювентус» и «Интер» претендуют на Паредеса

«Ювентус» и «Интер» намерены побороться за полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.

Ранее появилась информация, что парижский клуб собирается избавиться от 27-летнего аргентинца по окончании сезона.

Паредес выступает за «ПСЖ» с 2019 года, его контракт истекает в 2023 году.

В этом сезоне он сыграл в 12 матчах за парижан. Его трансферная стоимость, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.