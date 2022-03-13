«Милан» хочет продлить контракт с Пьером Калулу

«Милан» планирует подписать новый контракт с защитником Пьером Калулу, сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

21-летний француз стал автором гола в матче серии А с «Эмполи» (1:0). Руководство «Милана» довольно игрой защитника и готово продлить с ним соглашение до 2026 года.

В «Милане» защитник выступает с лета 2020 года. Команда располагается на 1-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 63 очка.