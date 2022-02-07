Влахович: «Хочу прибавлять в своей игре, максимально помогая «Ювентусу»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0). Сербский нападающий забил гол в дебютной игре за туринцев.

«У нас был правильный подход с самого начала, и мы сделали важное дело — победили. Я должен поблагодарить партнеров по команде и тренера за то, что они так много помогали мне в последние несколько дней. Я тоже пытаюсь как можно быстрее понять, как здесь все устроено. Я отдаюсь этому полностью. Самое главное для нападающего — забивать голы, но я хочу прибавлять в своей общей игре, стряхивая с себя защитников, максимально помогая команде», — приводит слова Влаховича DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Верона» с 33 очками — на девятой строчке.