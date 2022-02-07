Аллегри: «Влаховичу нужно улучшить первые касания, чтобы его движения были более чистыми»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру форварда Душана Влаховича в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:0). Серб стал автором первого гола туринцев.

«У Влаховича было несколько плохих первых касаний на старте, которые ему нужно улучшить, чтобы его движения были более чистыми. Ему нравится биться на поле, но ему всего 22 года, у него не так много опыта. Ему нужно улучшить то, как он стряхивает с себя защитников, в том числе с правой ноги», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Верона» с 33 очками — на девятой строчке.