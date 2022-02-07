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Сегодня, 02:40

Калинич расторг контракт с «Вероной». В ближайшее время он перейдет в «Хайдук»

Сергей Разин
корреспондент
Никола Калинич.
Фото ФК «Верона»

Форвард «Вероны» Никола Калинич расторг контракт по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний хорват в ближайшее время подпишет контракт с «Хайдуком».

В текущем сезоне Калинич провел 14 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Никола Калинич
ФК Верона
ФК Хайдук
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3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
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 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
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16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
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 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
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Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

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И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

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