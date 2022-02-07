Калинич расторг контракт с «Вероной». В ближайшее время он перейдет в «Хайдук»

Форвард «Вероны» Никола Калинич расторг контракт по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба. Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний хорват в ближайшее время подпишет контракт с «Хайдуком». В текущем сезоне Калинич провел 14 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.