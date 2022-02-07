Калинич расторг контракт с «Вероной». В ближайшее время он перейдет в «Хайдук»
Форвард «Вероны» Никола Калинич расторг контракт по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.
Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний хорват в ближайшее время подпишет контракт с «Хайдуком».
В текущем сезоне Калинич провел 14 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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|
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|54-19
|53
|
2
|Наполи
|24
|16
|4
|4
|45-16
|52
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
4
|Ювентус
|24
|13
|6
|5
|36-21
|45
|
5
|Аталанта
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|12
|7
|4
|45-28
|43
|
6
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|49-39
|39
|
7
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|24
|12
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|9
|40-30
|39
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
|Верона
|24
|9
|6
|9
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|33
|
10
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|9
|5
|9
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|32
|
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|24
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|37-47
|30
|
12
|Сассуоло
|24
|7
|8
|9
|39-42
|29
|
13
|Болонья
|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
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38 тур
|5.02
|17:00
|
Рома – Дженоа
|0 : 0
|5.02
|20:00
|
Интер – Милан
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|0 : 3
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|1 : 2
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|0 : 0
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
|0 : 2
|6.02
|17:00
|
Сампдория – Сассуоло
|4 : 0
|6.02
|20:00
|
Удинезе – Торино
|2 : 0
|6.02
|22:45
|
Ювентус – Верона
|2 : 0
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Специя
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
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Болонья
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|1
|4
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