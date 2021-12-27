Весино может продолжить карьеру в АПЛ
Полузащитник «Интера» Матиас Весино может покинуть клуб этой зимой, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, в игроке заинтересован «Ньюкасл» и «Лестер». «Интер» готов отпустить игрока, если клубы сделают хорошие предложения. Агенты хавбека пока не контактировали с англичанами.
В составе «Интера» Весино играет с лета 2017 года. За это время он провел 119 матчей за команду, 13 раз отметился забитыми мячами и 7 раз сделал ассист. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 8 миллионов евро.
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