Переговоры «Ювентуса» с «ПСЖ» по трансферу Икарди зашли в тупик

«Ювентус» не может договориться с «ПСЖ» по поводу трансфера нападающего Мауро Икарди, сообщает L'Equipe. Переговоры зашли в тупик, и туринцы готовы отказаться от данного варианта.

Сначала итальянцы предлагали в обмен на аргентинца своего полузащитника Артура, но отказались принимать ответное требование в виде обязательного права выкупа на Икарди по окончании аренды. «ПСЖ» хочет выручить за него 30 миллионов евро, а «Ювентус» посчитал подписание 28-летнего форварда за такую сумму невыгодным.

В текущем сезоне Икарди провел 20 матчей, в которых забил 5 голов.