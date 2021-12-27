Переговоры «Ювентуса» с «ПСЖ» по трансферу Икарди зашли в тупик
«Ювентус» не может договориться с «ПСЖ» по поводу трансфера нападающего Мауро Икарди, сообщает L'Equipe. Переговоры зашли в тупик, и туринцы готовы отказаться от данного варианта.
Сначала итальянцы предлагали в обмен на аргентинца своего полузащитника Артура, но отказались принимать ответное требование в виде обязательного права выкупа на Икарди по окончании аренды. «ПСЖ» хочет выручить за него 30 миллионов евро, а «Ювентус» посчитал подписание 28-летнего форварда за такую сумму невыгодным.
В текущем сезоне Икарди провел 20 матчей, в которых забил 5 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю