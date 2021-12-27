Защитник «Милана» Конти может перейти в «Эмполи»
Защитник «Милана» Андреа Конти может перейти в «Эмполи», сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.
По информации источника, «Эмполи» планирует усилить защитную линию и намерен приобрести 27-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Конти не провел ни одной игры за «Милан». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3,5 миллиона евро.
После 19 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Эмполи» с 27 баллами располагается на девятой позиции.
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