«Верона» подписала форварда «Венеции» Анри
«Верона» объявила о покупке нападающего «Венеции» Тома Анри.
«Желто-синие» подписали контракт с 27-летним французом до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.
По данным журналиста Николо Скиры, трансфер форварда обошелся «Вероне» в 4,5 миллиона евро.
Анри выступал за «Венецию» с августа 2021 года, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за команду.
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|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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7
|Фиорентина
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8
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|0
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|0
|0
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|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
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|0
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|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
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20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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