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Сегодня, 11:45

«Верона» подписала форварда «Венеции» Анри

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Верона» объявила о покупке нападающего «Венеции» Тома Анри.

«Желто-синие» подписали контракт с 27-летним французом до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

По данным журналиста Николо Скиры, трансфер форварда обошелся «Вероне» в 4,5 миллиона евро.

Анри выступал за «Венецию» с августа 2021 года, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за команду.

Источник: https://twitter.com/HellasVeronaFC/status/1548224243053187072
Футбол
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