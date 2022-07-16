«Верона» подписала форварда «Венеции» Анри

«Верона» объявила о покупке нападающего «Венеции» Тома Анри.

«Желто-синие» подписали контракт с 27-летним французом до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

По данным журналиста Николо Скиры, трансфер форварда обошелся «Вероне» в 4,5 миллиона евро.

Анри выступал за «Венецию» с августа 2021 года, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 34 матчах за команду.