«Интер» планирует согласовать покупку защитника «Торино» Бремера в понедельник
«Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в понедельник, 18 июля руководство «нерадзурри» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку и согласовать дату медицинского осмотра футболиста. Планируется, что это произойдет на следующей неделе.
«Интер» пытается подписать Бремера как можно быстрее, чтобы избежать борьбы за игрока с «Ювентусом» в случае, если из этой команды уйдет Маттейс де Лигт.
В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.
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|Милан
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2
|Интер
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|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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