«Интер» планирует согласовать покупку защитника «Торино» Бремера в понедельник

«Интер» близок к покупке защитника «Торино» Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в понедельник, 18 июля руководство «нерадзурри» встретится с представителями туринского клуба и 25-летнего бразильца, чтобы закрыть трансферную сделку и согласовать дату медицинского осмотра футболиста. Планируется, что это произойдет на следующей неделе.

«Интер» пытается подписать Бремера как можно быстрее, чтобы избежать борьбы за игрока с «Ювентусом» в случае, если из этой команды уйдет Маттейс де Лигт.

В сезоне-2021/22 Бремер забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.