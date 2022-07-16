«Ювентус» не отказался от идеи возвращения Мораты
«Ювентус» не отказался от идеи возвращения в свой состав испанского нападающего Альваро Мораты, который в настоящее время выступает в составе «Атлетико», сообщает Sport.es.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри очень хочет видеть его в своем клубе. Мората выступал за «Ювентус» на правах аренды, но выкупать его за 35 миллионов туринцы не захотели.
В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус».
Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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