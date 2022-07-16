«Ювентус» не отказался от идеи возвращения Мораты

«Ювентус» не отказался от идеи возвращения в свой состав испанского нападающего Альваро Мораты, который в настоящее время выступает в составе «Атлетико», сообщает Sport.es.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри очень хочет видеть его в своем клубе. Мората выступал за «Ювентус» на правах аренды, но выкупать его за 35 миллионов туринцы не захотели.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус».

Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.