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Сегодня, 18:03

«Ювентус» не отказался от идеи возвращения Мораты

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ювентус» не отказался от идеи возвращения в свой состав испанского нападающего Альваро Мораты, который в настоящее время выступает в составе «Атлетико», сообщает Sport.es.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри очень хочет видеть его в своем клубе. Мората выступал за «Ювентус» на правах аренды, но выкупать его за 35 миллионов туринцы не захотели.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус».

Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.

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ТБ 2.5

11%

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Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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