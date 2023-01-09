Дубль Лазовича принес «Вероне» победу над «Кремонезе» в матче аутсайдеров серии А

«Верона» победил «Кремонезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Дубль в первом тайме оформил сербский полузащитник Дарко Лазович.

«Верона» одержала всего вторую победу в сезоне и ушла с последнего места. Однако команда остается в зоне вылета, занимая с 9 очками 18-е место.

«Кремонезе» остается единственной командой, которая так и не выиграла пока ни одной встречи: 7 очков и 20-е место.