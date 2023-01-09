Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:32

Дубль Лазовича принес «Вероне» победу над «Кремонезе» в матче аутсайдеров серии А

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
9 января. «Верона» — «Кремонезе» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Верона» победил «Кремонезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Дубль в первом тайме оформил сербский полузащитник Дарко Лазович.

«Верона» одержала всего вторую победу в сезоне и ушла с последнего места. Однако команда остается в зоне вылета, занимая с 9 очками 18-е место.

«Кремонезе» остается единственной командой, которая так и не выиграла пока ни одной встречи: 7 очков и 20-е место.

Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:0
Кремонезе

ФК Верона
ФК Кремонезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спаллетти заявил, что Кварацхелия является штатным пенальтистом «Наполи»

Серия А: «Салернитана» и «Торино» сыграли вничью, «Милан» не смог обыграть «Рому» и другие матчи 17-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 2 : 0
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости