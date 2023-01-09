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Сегодня, 18:16

Спаллетти заявил, что Кварацхелия является штатным пенальтистом «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия будет штатным пенальтистом команды во второй половине сезона.

8 января «Наполи» обыграл в матче 17-го тура чемпионата Италии «Сампдорию» (2:0). В самом начале игры 11-метровый удар исполнял Маттео Политано, который не сумел его реализовать.

«Мы хорошо организованы. Наш штатный пенальтист — Кварацхелия, и он должен был исполнять 11-метровый удар. Если же игроки договорятся друг с другом и Хвича захочет отдать пенальти кому-то, то это нормально», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

«Наполи», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице серии А. В текущем сезоне Хвича сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: Pazzi Di Fanta
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
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 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
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16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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 1 : 1
8.01 17:00
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 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
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Милан – Рома
 2 : 2
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 - : -
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