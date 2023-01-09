Спаллетти заявил, что Кварацхелия является штатным пенальтистом «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия будет штатным пенальтистом команды во второй половине сезона.

8 января «Наполи» обыграл в матче 17-го тура чемпионата Италии «Сампдорию» (2:0). В самом начале игры 11-метровый удар исполнял Маттео Политано, который не сумел его реализовать.

«Мы хорошо организованы. Наш штатный пенальтист — Кварацхелия, и он должен был исполнять 11-метровый удар. Если же игроки договорятся друг с другом и Хвича захочет отдать пенальти кому-то, то это нормально», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

«Наполи», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице серии А. В текущем сезоне Хвича сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.