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Сегодня, 17:28

В «Венеции» сообщили, что по трансферу Черышева предложений не поступало

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о предложениях по трансферу российского полузащитника команды Дениса Черышева.

«На данный момент у нас по Черышеву ничего нет. В клуб никто не обращался», — цитирует Брендолина Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022 года, подписав с клубом контракт на два года с возможностью продления еще на год. Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 700 тысяч евро.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

Денис Черышев. «Венеция» готова расстаться с Черышевым

Источник: Sport24
Денис Черышев
ФК Венеция
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