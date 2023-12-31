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Сегодня, 14:19

«Венеция» готова расстаться с Черышевым

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»

По сообщению La Gazzetta dello Sport, «Венеция», ведущая борьбу за путевку в серию А, готова в зимнее трансферное окно, которое открывается в Италии 2 января и закроется 31-го числа, расстаться с Денисом Черышевым.

Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Венеции истекает в конце сезона, однако главный тренер команды Паоло Ваноли дает игроку минимум игровой практики.

Интерес к аренде Черышева проявлял клуб серии В «Лекко», однако, по мнению ведущего итальянского спортивного издания у россиянина есть предложения из-за пределов Италии.

Свой следующий матч в серии В «Венеция» проведет лишь 14 января. Она сыграет дома с «Сампдорией».

Денис Черышев
ФК Венеция
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