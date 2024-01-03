Дубль Йовича принес «Милану» разгромную победу над «Кальяри» в Кубке Италии
«Милан» на своем поле обыграл «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии — 4:1.
Дублем за «россонери» отметился Лука Йович. Сербский форвард отличился на 29-й и 42-й минутах. Ассистами оба раза отметился Тео Эрнандес. Еще один мяч на 50-й минуте забил Чака Траоре. Гол стал для ивуарийца дебютным за «Милан».
Единственный мяч гостей на 88-й минуте записал на свой счет Пауло Ацци.
Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Рафаэль Леау.
Источник: Сетка Кубка Италии
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