Дубль Йовича принес «Милану» разгромную победу над «Кальяри» в Кубке Италии

«Милан» на своем поле обыграл «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии — 4:1.

Дублем за «россонери» отметился Лука Йович. Сербский форвард отличился на 29-й и 42-й минутах. Ассистами оба раза отметился Тео Эрнандес. Еще один мяч на 50-й минуте забил Чака Траоре. Гол стал для ивуарийца дебютным за «Милан».

Единственный мяч гостей на 88-й минуте записал на свой счет Пауло Ацци.

Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Рафаэль Леау.