В «Венеции» рассказали об интересе к Дзюбе

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал об интересе к форварду Артему Дзюбе.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — приводит слова Менты Sport24.

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.