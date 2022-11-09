В «Венеции» рассказали об интересе к Дзюбе
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал об интересе к форварду Артему Дзюбе.
«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — приводит слова Менты Sport24.
Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
Источник: https://t.me/srochnosport/15424
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|
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|14
|
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|1
|8
|13-21
|13
|
16
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|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
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|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
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|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|2 : 0
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|0 : 0
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
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|9.11
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|
Фиорентина – Салернитана
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|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
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|9.11
|22:45
|
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