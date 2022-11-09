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Сегодня, 12:29

В «Венеции» рассказали об интересе к Дзюбе

Сергей Разин
корреспондент
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Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента рассказал об интересе к форварду Артему Дзюбе.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», — приводит слова Менты Sport24.

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://t.me/srochnosport/15424
Артем Дзюба
ФК Венеция
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 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
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 - : -
10.11 22:45
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Болонья

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Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

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 13 1 1
Мортен Юльманн

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