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Уилшир: «В «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил игру форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел 9 матчей за «Арис», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Права на игрока принадлежат «Фиорентине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-kokorin-skoree-vernetsya-v-rossiyu-chem-v-fiorentinu/
Александр Кокорин
Люк Уилкшир
ФК Фиорентина
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