Уилшир: «В «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил игру форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провел 9 матчей за «Арис», в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Права на игрока принадлежат «Фиорентине».