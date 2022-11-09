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Леау требует от «Милана» рекордную зарплату по новому контракту

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Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау готов продлить соглашение с итальянским коллективом, если клуб выполнит его условия. По информации Daily Mail, 23-летний футболист запрашивает у «россонери» рекордную зарплату. Леау хочет получать минимум 10 миллионов евро в год.

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Если руководство клуба пойдет навстречу игроку, зарплата футболиста будет самой высокой за всю историю существования клуба.

Действующее соглашение португальца с «Миланом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах за итальянскую команду, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
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 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
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 Монца 13 4 1 8 13-21 13
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 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
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 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
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