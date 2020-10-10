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Новости   //    Футбол   //    Италия

В «Удинезе» обнаружен случай коронавируса

15:34
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«Удинезе» на своем официльном сайте сообщил, что один из сотрудников клуба заболел коронавирусом. При этом в клубе специально подчеркивают, что все анализы игроков и тренерского штаба дали отрицательные результаты.

Команде предстояло провести товарищеской матч. Эта встреча была отменена в целях предосторожности.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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