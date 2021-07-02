В «Сассуоло» отреагировали на интерес «Ливерпуля» к Берарди

Исполнительный директор «Сассуоло» Джованни Карневали отреагировал на слухи об интересе к нападающему команды Доменико Берарди со стороны «Ливерпуля».

«Берарди — это символ клуба, у нас с ним очень крепкая связь. Доменико делает невероятные вещи на поле, он уже много лет доказывает свою ценность. Он уже отказывал крупным клубам, и это были правильные решения. Мы надеемся сохранить Берарди, хотя это будет непросто», — приводит Goal со ссылкой на Radio24 слова Карневали.

В сезоне-2020/2021 Берарди провел 30 матчей за «Сассуоло», на его счету 17 голов и восемь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро. 19 июня сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 26-летнему итальянцу.