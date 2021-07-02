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«Оле-оле, Жозе-Жозе!» Болельщики приветствовали Моуринью на базе «Ромы»

17:14
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Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью приехал на базу команды в Тригории, передает пресс-служба римлян.

Португалец поприветствовал болельщиков, помахав им. Фанаты встретили Моуринью аплодисментами и скандированием: «Оле-оле-оле-оле, Жозе-Жозе». Тренер, в свою очередь, надел шарф в качестве приветственного жеста.

О назначении Моуринью на пост главного тренера «Ромы» стало известно 4 мая. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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