Боккетти возглавил юношескую команду «Вероны»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен старшим тренером юношеской команды «Вероны» (игроки не старше 18 лет), информирует сайт клуба.

«Я счастлив, что после завершение карьеры могу получить этот новый профессиональный опыт с «Вероной». Я ценю этот клуб за серьезность и организованность, которые я видел в сезоне, когда я выступал в желто-синей футболке. Я отношусь к этой новой возможности с большим энтузиазмом. Сделаю все возможное, чтобы справиться с задачей», — отметил Боккетти.

Напомним, Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. В составе «Рубина» он выиграл Кубок и Суперкубок страны.