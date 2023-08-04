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4 августа, 23:50

«Аталанта» предложила Миранчука «Салернитане» в обмен на Булайе Диа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану», сообщает Solosalerno.it.

По информации источника, «Аталанта» предложила включить 27-летнего россиянина в сделку по форварду «Салернитаны» Булайе Диа с доплатой со стороны бергамасков.

Ранее сообщалось, что Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в сезоне-2023/24, если не найдет себе новый клуб. Полузащитник не попал в заявку команды на товарищеские матчи против «Борнмута» и «Униона».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Салернитана
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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