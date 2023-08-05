«Наполи» продлил контракт с капитаном Ди Лоренцо до 2028 года

Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитанно до июня 2028 года.

Ди Лоренцо выступает за неаполитанский клуб с 2019 года. В прошедшем сезоне 30-летний защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.