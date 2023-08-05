«Наполи» продлил контракт с капитаном Ди Лоренцо до 2028 года
Защитник и капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитанно до июня 2028 года.
Ди Лоренцо выступает за неаполитанский клуб с 2019 года. В прошедшем сезоне 30-летний защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Источник: ФК Наполи
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
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