В новом контракте Лаутаро Мартинеса с «Интером» не будет прописана сумма отступных
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с клубом, сообщает Mirror.
По информации источника, в новом соглашении 24-летнего аргентинца с «нерадзурри» не будет прописана сумма отступных, в отличие от нынешнего.
Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года, в сезоне-2021/22 форвард забил 3 гола в 4 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/arsenal-tottenham-lautaro-martinez-transfer-25016629
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