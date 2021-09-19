«Интер» планирует продлить контракт с Шкриньяром
«Интер» намерен продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «нерадзурри» планируют в ближайшее время начать переговоры с 26-летним словаком по поводу нового долгосрочного соглашения.
#Inter are ready to open talks with Milan #Skriniar for a signing new long-term contract. His contract currently expires in 2023. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 19, 2021
Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года, в сезоне-2021/22 футболист провел за команду 5 матчей и забил 2 гола. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю