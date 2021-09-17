Чемпионат Италии, 4-й тур: расписание матчей серии А — «Ювентус» встретится с «Миланом» и другие игры
11:30
В пятницу, 17 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Италии по футболу.
17 сентября, пятница
«Сассуоло» — «Торино» (21.45 по мск)
18 сентября, суббота
«Дженоа» — «Фиорентина» (16.00)
«Салернитана» — «Аталанта» (21.45)
19 сентября, воскресенье
«Эмполи» — «Сампдория» (13.30)
20 сентября, понедельник
Смотреть видеотрансляции матчей серии А можно в эфире каналов «Матч»
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