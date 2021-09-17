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Чемпионат Италии, 4-й тур: расписание матчей серии А — «Ювентус» встретится с «Миланом» и другие игры

11:30
Стефано Пиоли. Фото ФК «Милан»
Стефано Пиоли. Фото ФК «Милан»
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В пятницу, 17 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Италии по футболу.

17 сентября, пятница

«Сассуоло» — «Торино» (21.45 по мск)

Сассуоло — Торино

18 сентября, суббота

«Дженоа» — «Фиорентина» (16.00)

Дженоа — Фиорентина

«Интер» — «Болонья» (19.00)

Интер — Болонья

«Салернитана» — «Аталанта» (21.45)

Салернитана — Аталанта

19 сентября, воскресенье

«Эмполи» — «Сампдория» (13.30)

Эмполи — Сампдория

«Венеция» — «Специя» (16.00)

Венеция — Специя

«Верона» — «Рома» (19.00)

Верона — Рома

«Лацио» — «Кальяри» (19.00)

Лацио — Кальяри

«Ювентус» — «Милан» (21.45)

Ювентус — Милан

20 сентября, понедельник

«Удинезе» — «Наполи» (21.45)

Удинезе — Наполи

Смотреть видеотрансляции матчей серии А можно в эфире каналов «Матч»

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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