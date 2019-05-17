В Италии видят Карреру кандидатом на пост главного тренера "Ювентуса"

Итальянское издание delinquentidelpallone.it включило бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреру в число кандидатов на замену Массимилиано Аллегри в "Ювентусе". Сегодня туринский клуб объявил об уходе специалиста в конце сезона. Аллегри возглавил "Юве" летом 2014 года и завоевал с ним пять титулов чемпиона Италии подряд.

"Понимая, что Конте уже невозможно вернуть, поскольку он уже заключил контракт с "Интером", "Ювентус" может ответить ходом, который сделал 8 лет назад, доверив должность тренеру с черно-белой ДНК. Массимо Каррера уже имел опыт работы главного тренера "Ювентуса", подменяя Антонио Конте в сезоне-2012/13, когда он отбывал дисквалификацию. Тренерская карьера Карреры не ограничивается "Ювентусом", ведь в 2017 году он смог вернуть "Спартаку" чемпионский титул, который клуб не мог завоевать с 2001 года. Сам Каррера не против вернуться в Италию. Может, его взять "Ювентусу"?" - говорится в комментарии к его кандидатуре.

Каррера защищал цвета "Ювентуса" в качестве футболиста с 1991 по 1996 год и входил в его тренерский штаб с 2009 по 2014 год, ассистируя Антонио Конте. Итальянец возглавил "Спартак"после старта сезона-2016/17 и стал с ним чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В октябре 2018 года специалист был отправлен в отставку и на данный момент остается без работы.

Помимо Карреры, издание назвало в качестве кандидатов на пост рулевого "Юве" Доменико Тедеско (уволен в марте из "Шальке"), Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"), Давиде Баллардини (последний клуб - "Дженоа") и даже 72-летнего Зденека Земана. Фаворитом на эту должность СМИ называют Симоне Индзаги из "Лацио".