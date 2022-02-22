В Италии сообщили, что Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона

Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона

Нападающий Александр Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца текущего сезона, сообщает TMW.

30-летний нападающий не вернется в Россию, где трансферный рынок закрывается 22 февраля. Предложений по игроку «фиалки» не получали.

Так как переговоры о расторжении контракта между сторонами не ведутся, то Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона.

В последний раз форвард выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В сезоне-2021/22 россиянин вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.