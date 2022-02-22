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Сегодня, 19:09

В Италии сообщили, что Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона

Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина».

Нападающий Александр Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца текущего сезона, сообщает TMW.

30-летний нападающий не вернется в Россию, где трансферный рынок закрывается 22 февраля. Предложений по игроку «фиалки» не получали.

Так как переговоры о расторжении контракта между сторонами не ведутся, то Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона.

В последний раз форвард выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В сезоне-2021/22 россиянин вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
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 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
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 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
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 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
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 Верона 26 10 7 9 49-42 37
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 Торино 25 9 6 10 32-26 33
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 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
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 Специя 26 7 5 14 28-48 26
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 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
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 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
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 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

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Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
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