«Фиорентина» хочет выкупить Одриосолу у «Реала»
«Фиорентина» хочет выкупить защитника «Реала» Одриосолу
«Фиорентина» хочет выкупить защитника «Реала» Альваро Одриосолу, сообщает журналист Николо Скира в Twitter 22 февраля.
По информации источника, флорентийский клуб провел переговоры с агентом 26-летнего испанца Беппе Боццо на прошлой неделе.
Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника. Представители мадридского клуба встретятся с флорентийцами в конце мая.
В нынешнем сезоне Одриосола забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Фиорентину».
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|
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|
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|6
|10
|9
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|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
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|
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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