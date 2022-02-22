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«Фиорентина» хочет выкупить Одриосолу у «Реала»

«Фиорентина» хочет выкупить защитника «Реала» Одриосолу
Карен Саркисян
Корреспондент

«Фиорентина» хочет выкупить защитника «Реала» Альваро Одриосолу, сообщает журналист Николо Скира в Twitter 22 февраля.

По информации источника, флорентийский клуб провел переговоры с агентом 26-летнего испанца Беппе Боццо на прошлой неделе.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника. Представители мадридского клуба встретятся с флорентийцами в конце мая.

В нынешнем сезоне Одриосола забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Фиорентину».

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1496140000911630343
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
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 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
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 - : -
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Милан – Рома
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Сампдория

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