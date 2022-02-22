«Фиорентина» хочет выкупить Одриосолу у «Реала»

«Фиорентина» хочет выкупить защитника «Реала» Альваро Одриосолу, сообщает журналист Николо Скира в Twitter 22 февраля.

По информации источника, флорентийский клуб провел переговоры с агентом 26-летнего испанца Беппе Боццо на прошлой неделе.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника. Представители мадридского клуба встретятся с флорентийцами в конце мая.

В нынешнем сезоне Одриосола забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Фиорентину».