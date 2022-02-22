Мората хочет остаться в «Ювентусе». Туринский клуб готов заплатить «Атлетико» за нападающего 15-20 миллионов евро
Альваро Мората не хочет возвращаться в «Атлетико» из «Ювентуса»
Нападающий Альваро Мората не хочет покидать «Ювентус». Он надеется, что туринский клуб выкупит его трансфер у «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.
В нынешнем сезоне Мората провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 6 ассистов.
Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года.
В договоре прописана сумма выкупа 35 миллионов евро, но туринцы хотят сбить цену до 15-20 миллионов.
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|6.01
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Болонья – Интер
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|14:30
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Сампдория – Кальяри
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|6.01
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|3 : 3
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|16:30
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|6.01
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Аталанта – Торино
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