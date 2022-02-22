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Сегодня, 15:58

Мората хочет остаться в «Ювентусе». Туринский клуб готов заплатить «Атлетико» за нападающего 15-20 миллионов евро

Альваро Мората не хочет возвращаться в «Атлетико» из «Ювентуса»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Альваро Мората не хочет покидать «Ювентус». Он надеется, что туринский клуб выкупит его трансфер у «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 6 ассистов.

Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года.

В договоре прописана сумма выкупа 35 миллионов евро, но туринцы хотят сбить цену до 15-20 миллионов.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
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 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
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 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
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 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
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 Рома 26 12 5 9 44-34 41
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