Мората хочет остаться в «Ювентусе». Туринский клуб готов заплатить «Атлетико» за нападающего 15-20 миллионов евро

Альваро Мората не хочет возвращаться в «Атлетико» из «Ювентуса»

Нападающий Альваро Мората не хочет покидать «Ювентус». Он надеется, что туринский клуб выкупит его трансфер у «Атлетико», сообщает журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 6 ассистов.

Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года.

В договоре прописана сумма выкупа 35 миллионов евро, но туринцы хотят сбить цену до 15-20 миллионов.