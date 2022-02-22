В Италии сообщили, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

«Фиорентина» может расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, сообщает Sport Mediaset.

Итальянский клуб надеялся, что сможет продать 30-летнего форварда в один из российских клубов, но предложений так и не поступило. По этой причине «перспектива расторжения контракта становится все более осязаемой».

В последний раз форвард выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В сезоне-2021/22 россиянин вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.

Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.