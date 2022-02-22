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Сегодня, 20:49

В Италии сообщили, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным

«Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

«Фиорентина» может расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, сообщает Sport Mediaset.

Итальянский клуб надеялся, что сможет продать 30-летнего форварда в один из российских клубов, но предложений так и не поступило. По этой причине «перспектива расторжения контракта становится все более осязаемой».

В последний раз форвард выходил на поле 10 января в матче против «Торино» (0:4).

В сезоне-2021/22 россиянин вышел на поле в 6 матчах, в которых не отличился результативными действиями.

Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
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 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
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 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
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 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
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 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
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 Верона 26 10 7 9 49-42 37
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 Торино 25 9 6 10 32-26 33
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 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
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 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
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 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
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 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
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 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
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 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
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 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
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 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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 - : -
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Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Салернитана – Венеция
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6.01 22:45
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 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Ювентус

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Верона

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Сампдория

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