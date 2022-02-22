«Удинезе» не засчитают техническое поражение за неявку на матч с «Фиорентиной»

Матч 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Удинезе» будет сыгран, несмотря на неявку фриульцев во Флоренцию 6 января.

«Мы выражаем полное удовлетворение решением касаемо нашего матча против «Фиорентины». Мы не смогли прибыть на матч в связи с запретом Управления здравоохранения Центрального университета Фриули.

Благодарим лигу за понимание — наша честность подтверждена, мы не имели намерений уклоняться от матча. Рады, что все решится по-спортивному принципу», — гласит заявление на сайте черно-белых.

Отметим, что ранее «Салернитане» вернули одно очко, снятое за неявку на матч с «Удинезе».